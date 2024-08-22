Пять сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара в Донецке

Фото: МЧС ДНР

В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России при тушении пожара, передает пресс-служба МЧС России.

"В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета", – рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, личный состав самостоятельно добрался до больницы. Сейчас они находятся на стационарном лечении.

Число пострадавших пожарных в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, ранее выросло до 47. Пожарным удалось ликвидировать возгорание шести резервуаров с топливом.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали юго-восток Ростовской области 18 августа. После отражения атаки российскими силами обломки дронов упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись.