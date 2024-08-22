Число пострадавших пожарных при возгорании складов в Ростовской области выросло до 47

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Число пострадавших пожарных в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, выросло до 47, передает ТАСС.

По последним данным, госпитализированы 15 пожарных. Остальные 32 пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание шести резервуаров с топливом. Тушение продолжается.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали юго-восток Ростовской области 18 августа. После отражения атаки российскими силами обломки дронов упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, но в связи с очередной украинской атакой были вынуждены остановить работы. Вечером того же дня к тушению подключили три пожарных поезда.

19 августа с учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности был сменен на режим ЧС.

К утру 20-го числа площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров. Группировка привлеченных к тушению пожарных была увеличена до 520 человек. Кроме того, было решено задействовать авиацию, в том числе четыре самолета Ил-76 с заправкой из Ростова-на-Дону.