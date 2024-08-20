Площадь пожара в ростовском Пролетарске достигла 10 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков загорелось дизельное топливо, достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.

По словам главы администрации, в настоящее время угрозы взрыва нет. Горнич добавил, что эвакуации в районе не предвидится.

"Группировка пожарных увеличена до 520 человек", – сказал Горнич.

Он уточнил, что для тушения пожара 20 августа будет задействована авиация, в том числе четыре самолета Ил-76 с заправкой из Ростова-на-Дону.

Обломки дрона ВСУ упали на промышленные склады с дизельным топливом, которые располагаются на территории Ростовской области, утром 18 августа. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, но в связи с очередной украинской атакой были вынуждены остановить работы. Вечером того же дня к тушению подключили три пожарных поезда.

19 августа с учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности сменен на режим ЧС. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в общей сложности госпитализация потребовалась 18 спасателям. Всего в результате ЧП пострадал 41 спасатель.