Трое пострадавших при взрыве в Стерлитамаке попали в реанимацию

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трое, получившие ожоги в результате взрыва в Стерлитамаке, находятся в реанимации. О происшествии пишет RT со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии.

По данным ведомства, они находятся в больнице № 1 Стерлитамака. Состояние двоих оценили как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.

Взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе случился утром 19 августа. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. К тушению возгорания привлекли 20 специалистов и 6 единиц техники. Позже сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.