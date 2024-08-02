Тела еще 2 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома тела еще двух погибших. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Таким образом, в результате происшествия погибли в общей сложности 10 человек.

Как рассказал РИА Новости помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в больницах на данный момент остаются 11 пострадавших, состояние 5 из которых, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое.

По словам Кузнецова, пять пострадавших, включая двоих детей, уже получили медпомощь амбулаторно. С пострадавшими и их родственниками также работают медицинские психологи, добавил помощник министра.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним здания власти решили временно расселить.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

