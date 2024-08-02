02 августа, 19:37Происшествия
Глава Нижнего Тагила объявил 3 августа днем траура после обрушения дома
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Суббота, 3 августа, объявлена днем траура по погибшим в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Владислав Пинаев.
"В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.
По словам главы Нижнего Тагила, всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь.
"В трудные времена мы должны быть вместе – поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью", – добавил Пинаев.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились на Сибирской улице 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.
В результате случившегося погибли 7 человек, а пострадали минимум 21, из которых 10 детей.
После произошедшего власти города приняли решение о временном расселении жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним.
По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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