Глава Нижнего Тагила объявил 3 августа днем траура после обрушения дома

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Суббота, 3 августа, объявлена днем траура по погибшим в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Владислав Пинаев.

"В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

По словам главы Нижнего Тагила, всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь.

"В трудные времена мы должны быть вместе – поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью", – добавил Пинаев.

Два подъезда пятиэтажного дома обрушились на Сибирской улице 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В результате случившегося погибли 7 человек, а пострадали минимум 21, из которых 10 детей.

После произошедшего власти города приняли решение о временном расселении жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

