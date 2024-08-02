02 августа, 15:13Происшествия
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.
"В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей", – добавили в ведомстве.
По их данным, четверо детей и двое взрослых были доставлены санитарной авиацией в профильные учреждения Екатеринбурга. Сейчас медицинская бригада эвакуирует еще одного пациента в Свердловскую областную клиническую больницу № 1.
"Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно", – добавили там.
При этом первые пять жителей пострадавшего дома уже получили выплаты за полную утрату имущества в виде 150 тысяч рублей, отметили в департаменте информполитики области.
"Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета", – цитирует пресс-службу ТАСС.
Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской улице обрушились 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
По последним данным, в результате погибли четыре человека, из которых двое детей. Спасатели все еще ищут пятерых человек, чье местонахождение не удается установить. После произошедшего местный СКР возбудил уголовное дело.
Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома