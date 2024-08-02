Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

"В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей", – добавили в ведомстве.

По их данным, четверо детей и двое взрослых были доставлены санитарной авиацией в профильные учреждения Екатеринбурга. Сейчас медицинская бригада эвакуирует еще одного пациента в Свердловскую областную клиническую больницу № 1.

"Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно", – добавили там.

При этом первые пять жителей пострадавшего дома уже получили выплаты за полную утрату имущества в виде 150 тысяч рублей, отметили в департаменте информполитики области.

"Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской улице обрушились 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

По последним данным, в результате погибли четыре человека, из которых двое детей. Спасатели все еще ищут пятерых человек, чье местонахождение не удается установить. После произошедшего местный СКР возбудил уголовное дело.

