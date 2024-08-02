Двое из четырех погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле являются детьми

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Двое из четырех погибших при частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле являются детьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Подъезд пятиэтажного дома в Свердловской области обрушился из-за взрыва газового баллона, который произошел утром 1 августа. Причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

В результате обрушения дома, по данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек, включая 9 детей. Из них 11 человек, в том числе 5 детей, находятся сейчас в больницах. 5 отказались от госпитализации, а еще 4 жителя Нижнего Тагила скончались.

Губернатор региона Евгений Куйвашев, в свою очередь, сообщил, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Кроме того, он выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним власти решили временно расселить.

Следователи после произошедшего завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

