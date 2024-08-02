Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

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20 человек, включая 9 детей, пострадали в результате частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

"Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пять детей. Силами ТЦМК в профильные медучреждения Екатеринбурга доставлены трое маленьких пациентов и двое взрослых", – уточнили в ведомстве.

Врачи оценивают состояние всех пострадавших как стабильно тяжелое и среднетяжелое. При этом еще пять человек отказались от госпитализации, поэтому им окажут помощь амбулаторно.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов вместе с главврачом Городской больницы № 1 Александром Павловских навестил трех госпитализированных, двое из которых находятся в отделении реанимации, а один – в травматологическом отделении.

Главе Минздрава представили результаты их обследований и ход лечения. При этом Карлов озвучил свои рекомендации по тактике последующего восстановления граждан.

Кроме того, одна из пострадавших девочек в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, однако сейчас ее готовят к транспортировке с помощью санавиации в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Подъезд жилого дома в Нижнем Тагиле рухнул после взрыва газового баллона утром 1 августа. Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации. В результате происшествия погибли, по последним данным, четыре человека.

Власти города решили временно расселить жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, сообщил, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Кроме того, он выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

