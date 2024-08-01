Жильцов уцелевших подъездов в обрушившемся доме в Нижнем Тагиле временно расселят

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жителей уцелевших подъездов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле и стоящего рядом с ним временно расселят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

"Пока идет поисково-спасательная операция специалисты всех предприятий и служб, задействованных на месте ЧС, будут работать в круглосуточном режиме. Жителей уцелевших подъездов оставлять в здании нельзя. Они будут временно расселены", – отметил замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Как подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, необходимо эвакуировать всех людей, проживающих в пострадавшем доме, а также в крайнем подъезде соседнего здания. Он объяснил, что в данный момент существует опасность обвала конструкций торца соседнего дома.

Глава города указал, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

Об обрушении подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В результате происшествия погибли два человека, пострадали минимум 12, среди которых шестеро детей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что семьи погибших получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Он также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

В связи с произошедшим было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

