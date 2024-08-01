Семьи погибших при ЧП в Нижнем Тагиле получат по 1,5 млн рублей за человека

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Семьи погибших в результате обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Распоряжение об этой мере подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим в результате случившегося.

Данную сумму предполагается потратить на расселение жителей, оставшихся без крова. Деньги на эти цели будут направлены из резервного фонда области.

"Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам", – уточняется на сайте правительства региона.

Подъезд дома в Нижнем Тагиле обрушился после взрыва газового баллона утром 1 августа. После случившегося в городе ввели режим ЧС.

В результате происшествия пострадали минимум 12 человек, среди которых шестеро детей.

В связи с произошедшим было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

