Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле после обрушения подъезда дома

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Под завалами могут оставаться еще два человека, добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Газ взорвался в пятиэтажном панельном доме на Сибирской улице города 1 августа, из-за чего обрушились два подъезда. В результате оказались разрушены порядка 15 квартир.

Число пострадавших на данный момент составляет как минимум 5 человек. Спасатели продолжают разбор завалов и уже спасли нескольких жителей дома. Всего были госпитализированы четыре человека, трое из которых – дети.

