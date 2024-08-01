Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 11:16

Происшествия

Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле после обрушения подъезда дома

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Под завалами могут оставаться еще два человека, добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Газ взорвался в пятиэтажном панельном доме на Сибирской улице города 1 августа, из-за чего обрушились два подъезда. В результате оказались разрушены порядка 15 квартир.

Число пострадавших на данный момент составляет как минимум 5 человек. Спасатели продолжают разбор завалов и уже спасли нескольких жителей дома. Всего были госпитализированы четыре человека, трое из которых – дети.

Новости регионов: газ взорвался в многоквартирном доме в Хабаровском крае

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика