01 августа, 11:16Происшествия
Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле после обрушения подъезда дома
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Под завалами могут оставаться еще два человека, добавили в пресс-службе МЧС РФ.
Газ взорвался в пятиэтажном панельном доме на Сибирской улице города 1 августа, из-за чего обрушились два подъезда. В результате оказались разрушены порядка 15 квартир.
Число пострадавших на данный момент составляет как минимум 5 человек. Спасатели продолжают разбор завалов и уже спасли нескольких жителей дома. Всего были госпитализированы четыре человека, трое из которых – дети.
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