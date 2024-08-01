ТАСС: четыре человека госпитализированы после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области"

Четыре человека, из которых трое – дети, госпитализированы при обрушении подъезда после взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, передает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Всего на данный момент травмы получили пять человек – двое взрослых и трое детей, уточнил собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин в беседе с РИА Новости отметил, что из-под завалов спасены трое человек, сейчас спасатели продолжают поиски еще двоих.

Кроме того, на место ЧП были направлены два вертолета детской и взрослой реанимации, мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов из территориального центра медицины катастроф, сообщает Минздрав Свердловской области в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают пять бригад городской скорой помощи. Они оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы, подчеркнули в ведомстве.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газового баллона произошло 1 августа. Инцидент случился в пятиэтажном доме на Сибирской улице. В региональном МЧС уточнили, что после взрыва газа не выявлено возгорания.

Позже произошло повторное обрушение нескольких плит. Возможной причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации, предполагают оперативные службы.

На место происшествия выехали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Свердловская прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Сотрудники ведомства занимаются установлением причин взрыва газа в доме и выявлением организации, обслуживающей данный объект, чтобы узнать, когда проводилась проверка газового оборудования и ремонт инженерных конструкций.