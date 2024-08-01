ТАСС: в Нижнем Тагиле произошло повторное обрушение подъезда дома после взрыва газа

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Повторное обрушение нескольких плит пятиэтажного дома произошло в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона в здании. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Спасатели работают с риском, но соблюдая технику безопасности", – уточнил источник.

В оперативных службах предположили, что возможной причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В свою очередь, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев лично мониторит ход спасательной операции и процесс ликвидации последствий обрушения в результате взрыва газа в жилом доме. На место происшествия также выехал его заместитель Александр Калиберда.

Кроме того, как сообщает пресс-служба полпредства, Якушев потребовал оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже выехал на место ЧП и уже озвучил ряд поручений в связи с обрушением жилого дома в Нижнем Тагиле. Так, он потребовал от министерства общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также организовать временное размещение жильцов поврежденного дома в безопасных местах. Региональному Минздраву он поручил оказать медпомощь всем пострадавшим.

Как уточняет департамент информационной политики региона, в Нижнем Тагиле Куйвашев дополнительно проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС.

Свердловская прокуратура между тем уже организовала проверку по факту происшествия. Сейчас сотрудники ведомства занимаются установлением причин взрыва газа в доме и выявлением организации, обслуживающей данный объект, чтобы узнать, когда проводилась проверка газового оборудования и ремонт инженерных конструкций.

В пресс-службе прокуратуры также подчеркнули, что дом построили еще в 1974 году. Ведомство дополнительно проконтролирует процесс размещения жителей дома в пункте временного размещения.

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газового баллона утром 1 августа. Инцидент произошел на Сибирской улице. В региональном МЧС уточнили, что после взрыва газа не выявлено возгорания.

В результате ЧП есть пострадавшие. На данный момент, по информации оперативных служб, получили травмы пять человек. Сейчас спасатели осуществляют разбор завалов, где могут быть люди, а также проводят эвакуацию жильцов.

