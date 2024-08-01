Очевидец обрушения дома в Нижнем Тагиле: все понимали, что это рано или поздно случится

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома произошло после взрыва газа в Нижнем Тагиле 1 августа. По предварительным данным, пострадали 12 человек, а около 15 квартир оказалось разрушено. При этом, по словам очевидцев, перед хлопком по домам якобы ходили некие люди и представлялись сотрудниками газовых служб. Подробнее – в нашем материале.
Дети под завалами
Первый и второй подъезды жилой пятиэтажки на Сибирской улице в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа. Предварительно, все произошло из-за взрыва газа в квартире на третьем этаже, однако возгорания после этого не случилось, подчеркнули в МЧС. Хлопок был такой силы, что в соседних домах выбило стекла.
После взрыва оперативные службы зафиксировали несколько повторных частичных обрушений. Всего, по предварительным данным, пострадало порядка 15 квартир. В городе объявили режим ЧС.
По данным МЧС, пострадали 12 человек – в том числе шесть детей. Также была информация об одном погибшем, однако в региональном управлении Следственного комитета ее опровергли. Кроме того, из пятиэтажки и соседних домов эвакуировали 70 человек.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем телеграм-канале пообещал, что всем пострадавшим будет оказана как психологическая, так и материальная помощь. Также для жильцов подготовили пункты временного размещения и объявили сбор гуманитарной помощи, написал он.
На разбор завалов и поиск под ними выживших отправили более 450 спасателей, шесть кинологических расчетов и 75 единиц техники. Также глава МЧС Александр Куренков направил в регион борт Ил-76 с дополнительной группировкой специалистов. Кроме того, подключены бригады скорой помощи, мобильный медицинский комплекс и вертолеты детской и взрослой реанимации, рассказали в региональном Минздраве. Судя по кадрам из соцсетей, чтобы машины экстренных служб могли проехать, жители помогали растаскивать припаркованные во дворе автомобили, а также начали приносить еду и воду.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственную проверку организовала и прокуратура.
"Все понимали, что это случится"
После взрыва в соседних домах "зашевелились" стены и пол, рассказал один из местных жителей по имени Марат. Когда все случилось, он был в доме неподалеку.
Схожие ощущения испытала еще одна местная жительница, квартира которой находится недалеко от обрушившегося дома.
"Мама думала, что с полигона, у нас немного дом зашатало", – поделилась она.
При этом местный житель Артем утверждает, что рядом с разрушенным домом сильно пахло газом еще месяц назад.
"Все понимали, что это рано или поздно случится", – подчеркнул он.
Кристина Дурницына из-за взрыва лишилась квартиры. О случившемся ей рассказала одноклассница, которая живет неподалеку, сообщает газета "Известия".
"Она говорит: "Вашего дома больше нет". Я говорю: "Как нет?" Она мне скинула картинку", – сказала Дурницына, добавив, что в квартире в тот момент никого не было.
В свою очередь, телеграм-канал Ural Mash рассказал историю одного из пострадавших – 44-летнего мужчины. По данным издания, из-за взрыва он вылетел из окна пятого этажа. Его госпитализировали с многочисленными травмами головы, таза и грудной клетки.
Кроме того, местная жительница рассказала телеграм-каналу SHOT, что перед взрывом по району якобы ходили неизвестные в форме газовой службы.
О неких "газовщиках" местные также сообщили изданиям "Московский комсомолец" и Tagilcity. По их словам, молодые люди заходили и в обрушившийся дом, где "крутили краны". Руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что эту информацию уже проверяют, а в снабжающей организации, в свою очередь, рассказали РИА Новости, что никаких заявок на работы 1 августа им не поступало.
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