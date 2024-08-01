Очевидец обрушения дома в Нижнем Тагиле: все понимали, что это рано или поздно случится

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома произошло после взрыва газа в Нижнем Тагиле 1 августа. По предварительным данным, пострадали 12 человек, а около 15 квартир оказалось разрушено. При этом, по словам очевидцев, перед хлопком по домам якобы ходили некие люди и представлялись сотрудниками газовых служб. Подробнее – в нашем материале.

Дети под завалами

Первый и второй подъезды жилой пятиэтажки на Сибирской улице в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа. Предварительно, все произошло из-за взрыва газа в квартире на третьем этаже, однако возгорания после этого не случилось, подчеркнули в МЧС. Хлопок был такой силы, что в соседних домах выбило стекла.

После взрыва оперативные службы зафиксировали несколько повторных частичных обрушений. Всего, по предварительным данным, пострадало порядка 15 квартир. В городе объявили режим ЧС.

По данным сайта ГИС ЖКХ, пятиэтажка на Сибирской улице была построена в 1974 году и износ здания не превышал 30%. Всего в доме 80 квартир и шесть подъездов. Капитальный ремонт здесь планировали сделать в 2030–2032 годах, обновить должны были крышу, фасад, фундамент, подвал и коммуникации. Чинить газовую систему в рамках ремонта хотели в 2042–2044 годах. При этом в последний раз газовое оборудование в доме проверяли в конце июня, уточнили в пресс-службе компании "ГАЗЭКС".



По данным МЧС, пострадали 12 человек – в том числе шесть детей. Также была информация об одном погибшем, однако в региональном управлении Следственного комитета ее опровергли. Кроме того, из пятиэтажки и соседних домов эвакуировали 70 человек.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем телеграм-канале пообещал, что всем пострадавшим будет оказана как психологическая, так и материальная помощь. Также для жильцов подготовили пункты временного размещения и объявили сбор гуманитарной помощи, написал он.

На разбор завалов и поиск под ними выживших отправили более 450 спасателей, шесть кинологических расчетов и 75 единиц техники. Также глава МЧС Александр Куренков направил в регион борт Ил-76 с дополнительной группировкой специалистов. Кроме того, подключены бригады скорой помощи, мобильный медицинский комплекс и вертолеты детской и взрослой реанимации, рассказали в региональном Минздраве. Судя по кадрам из соцсетей, чтобы машины экстренных служб могли проехать, жители помогали растаскивать припаркованные во дворе автомобили, а также начали приносить еду и воду.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственную проверку организовала и прокуратура.

"Все понимали, что это случится"

После взрыва в соседних домах "зашевелились" стены и пол, рассказал один из местных жителей по имени Марат. Когда все случилось, он был в доме неподалеку.





Марат очевидец частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле Я лишь почувствовал, будто какая-то волна прошла сквозь дом. Аж стены и пол зашевелились. Думал, это у нас было. Потом пошел в другую комнату, а там брат мне сказал, что дом обрушился. Живу примерно в 10–15 минутах ходьбы.

Схожие ощущения испытала еще одна местная жительница, квартира которой находится недалеко от обрушившегося дома.

"Мама думала, что с полигона, у нас немного дом зашатало", – поделилась она.

При этом местный житель Артем утверждает, что рядом с разрушенным домом сильно пахло газом еще месяц назад.

"Все понимали, что это рано или поздно случится", – подчеркнул он.



Кристина Дурницына из-за взрыва лишилась квартиры. О случившемся ей рассказала одноклассница, которая живет неподалеку, сообщает газета "Известия".

"Она говорит: "Вашего дома больше нет". Я говорю: "Как нет?" Она мне скинула картинку", – сказала Дурницына, добавив, что в квартире в тот момент никого не было.

В свою очередь, телеграм-канал Ural Mash рассказал историю одного из пострадавших – 44-летнего мужчины. По данным издания, из-за взрыва он вылетел из окна пятого этажа. Его госпитализировали с многочисленными травмами головы, таза и грудной клетки.

Кроме того, местная жительница рассказала телеграм-каналу SHOT, что перед взрывом по району якобы ходили неизвестные в форме газовой службы.



(в пострадавшей пятиэтажке. – Прим. ред.).

очевидец частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле Из соседнего дома минут за 15 до хлопка выгнали двух молодых людей в форме газовщиков. Ходили по квартирам, типа проверяли газовое оборудование. И когда они убегали из подъезда, женщины, которые их выгоняли, говорят, что те стукнули по какой-то трубе. И буквально через 15 минут раздался взрыв

О неких "газовщиках" местные также сообщили изданиям "Московский комсомолец" и Tagilcity. По их словам, молодые люди заходили и в обрушившийся дом, где "крутили краны". Руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что эту информацию уже проверяют, а в снабжающей организации, в свою очередь, рассказали РИА Новости, что никаких заявок на работы 1 августа им не поступало.