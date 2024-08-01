Первые секунды после обрушения дома в Нижнем Тагиле попали на видео

Видео: телеграм-канал Baza

Очевидец зафиксировал первые секунды после обрушения дома в Нижнем Тагиле. На кадрах из соседнего дома видно, что подъезд обрушился с первый по пятый этаж, не считая устоявшего угла дома. Также виден соседний подъезд, который также оказался частично разрушен.

Внизу можно заметить очевидцев и местных жителей, поврежденные обломками припаркованные автомобили и скорую помощь, которая находится неподалеку от места инцидента.

Газ взорвался в пятиэтажном панельном доме на Сибирской улице города 1 августа. В результате обрушились два подъезда и порядка 15 квартир, число пострадавших на данный момент составляет как минимум 5 человек. Спасатели начали разбор завалов и уже спасли троих человек.