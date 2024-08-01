01 августа, 11:13Происшествия
Первые секунды после обрушения дома в Нижнем Тагиле попали на видео
Внизу можно заметить очевидцев и местных жителей, поврежденные обломками припаркованные автомобили и скорую помощь, которая находится неподалеку от места инцидента.
Газ взорвался в пятиэтажном панельном доме на Сибирской улице города 1 августа. В результате обрушились два подъезда и порядка 15 квартир, число пострадавших на данный момент составляет как минимум 5 человек. Спасатели начали разбор завалов и уже спасли троих человек.