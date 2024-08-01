ТАСС: эпицентр взрыва в доме в Нижнем Тагиле находился на 3-м этаже

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Эпицентр взрыва в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле находился в квартире на третьем этаже. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Около 30 квартир из маневренного жилого фонда уже подготовлены для пострадавших, сказал глава города Владислав Пинаев. Привлечена техника МУП "Тагилдорстрой", работают специалисты Центра защиты населения. Также большое число предпринимателей предложило свою помощь, передает слова мэра пресс-служба городской администрации.

Об обрушении двух подъездов дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона стало известно 1 августа. Возможной причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Сейчас к разбору завалов привлечены 170 специалистов и 45 единиц техники.

Всего пострадали восемь человек. Четыре человека, в числе которых трое детей, госпитализированы. СК РФ по региону возбудил уголовное дело. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.