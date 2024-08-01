Уголовное дело возбуждено после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Свердловской области

СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после обрушения двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, пишет пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). На место происшествия уже направлена усиленная следственная группа из числа наиболее опытных криминалистов и следователей СКР.

"Информация о пострадавших в настоящее время уточняется, спасательные работы с участием сотрудников МЧС и полиции на месте еще продолжаются", – добавили в пресс-службе.

Сейчас к разбору завалов привлечены более 150 человек и 47 единиц техники, подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ. Также на место должны были прибыть кинологи, в готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас".

По предварительным данным спасателей, всего пострадали 6 человек, включая троих детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии легкой степени тяжести, добавили в местном Минздраве в беседе с РИА Новости. По словам главы города Владислава Пинаева, всего пострадали 7 человек, из них 5 детей.

"Госпитализированы двое взрослых", – написал он в своем телеграм-канале.

Техническое обслуживание газового оборудования в пострадавшем доме проводилось 26 июня 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на сервисную компанию.

Кроме того, по информации оперативных служб, которых цитирует издание, на месте инцидента сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Под завалами, по их словам, могут быть еще 9 человек, включая четверых детей. По другим данным экстренных служб, которые приводит РИА Новости, без вести пропавшими числятся трое человек, их уже ищут кинологи.

Газ взорвался в пятиэтажном панельном доме № 81 на Сибирской улице города 1 августа. В результате обрушились два подъезда и порядка 15 квартир. После произошедшего в городе ввели режим ЧС.

