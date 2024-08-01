Видео: телеграм-канал Baza

В Сети появилось видео спасения одной из пострадавших при разрушении дома в Нижнем Тагиле. На кадрах видно, как сотрудники МЧС совместно с врачами уносят женщину на носилках. Один из рядом стоящих очевидцев снимает происходящее на камеру смартфона. На месте ЧП работают полицейские.

Об обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона стало известно 1 августа. Возможной причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Сейчас к разбору завалов привлечены 170 специалистов и 45 единиц техники.

Всего пострадали восемь человек. Четыре человека, в числе которых трое детей, госпитализировали. СК РФ по региону возбудил уголовное дело. В городе введен режим ЧС.

На данный момент спасатели эвакуировали 70 человек. Для жителей обрушившегося дома организуют пункт временного размещения в гостинице.