01 августа, 12:57Происшествия
Появилось видео спасения одной из пострадавших при разрушении дома в Нижнем Тагиле
Об обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона стало известно 1 августа. Возможной причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Сейчас к разбору завалов привлечены 170 специалистов и 45 единиц техники.
Всего пострадали восемь человек. Четыре человека, в числе которых трое детей, госпитализировали. СК РФ по региону возбудил уголовное дело. В городе введен режим ЧС.
На данный момент спасатели эвакуировали 70 человек. Для жителей обрушившегося дома организуют пункт временного размещения в гостинице.
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