Восемь человек пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"

Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в результате обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Глава города Владислав Пинаев заявил в своем телеграм-канале, что спасатели обнаружили живой под завалами девочку. Сейчас ее спасли. Он уточнил, что работы на месте происшествия продолжаются. На месте обрушения дома задействованы 170 специалистов и 45 единиц техники.

Пинаев добавил, что пункты сбора помощи пострадавшим находятся на улице Сибирской, улице Юности в гостинице "Спортивная-1" (от "Уралвагонзавода"), улице Окунева в администрации Дзержинского района, улице Сибирской в КЦСОН "Золотая осень" и улице Пархоменко во Дворце молодежи.

Утром 1 августа подъезд жилого дома, состоящий из пяти этажей, обрушился в Свердловской области в результате взрыва газового баллона. Затем несколько раз конструкции вновь рухнули. При этом угроза дальнейшего обрушения до сих пор сохраняется.

Ранее сообщалось, что под завалами, по информации экстренных служб, находятся еще 9 человек, включая четверых детей.

Свердловская прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В оперативных службах между тем выдвинули версию, что возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

