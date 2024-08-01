Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 12:36

Происшествия

Восемь человек пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"

Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в результате обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Глава города Владислав Пинаев заявил в своем телеграм-канале, что спасатели обнаружили живой под завалами девочку. Сейчас ее спасли. Он уточнил, что работы на месте происшествия продолжаются. На месте обрушения дома задействованы 170 специалистов и 45 единиц техники.

Пинаев добавил, что пункты сбора помощи пострадавшим находятся на улице Сибирской, улице Юности в гостинице "Спортивная-1" (от "Уралвагонзавода"), улице Окунева в администрации Дзержинского района, улице Сибирской в КЦСОН "Золотая осень" и улице Пархоменко во Дворце молодежи.

Утром 1 августа подъезд жилого дома, состоящий из пяти этажей, обрушился в Свердловской области в результате взрыва газового баллона. Затем несколько раз конструкции вновь рухнули. При этом угроза дальнейшего обрушения до сих пор сохраняется.

Ранее сообщалось, что под завалами, по информации экстренных служб, находятся еще 9 человек, включая четверых детей.

Свердловская прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В оперативных службах между тем выдвинули версию, что возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика