ТАСС: очередное обрушение плит произошло в доме в Нижнем Тагиле после взрыва газа

Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Свердловской области

Еще одно частичное обрушение произошло в пятиэтажном доме после взрыва газового баллона в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

В результате очередного обрушения рухнуло сразу несколько плит. Однако, как уточнили в оперативных службах, никто не пострадал.

Утром 1 августа подъезд пятиэтажного жилого дома полностью рухнул в Нижнем Тагиле Свердловской области после того, как там произошел взрыв газового баллона. После этого спасатели не выявили возгорания. Спустя время произошло повторное обрушение конструкций.

В результате обрушения дома, по последним данным, пять человек пострадали – двое взрослых и трое детей. Четыре человека были госпитализированы. Сейчас спасатели осуществляют разбор завалов, где могут быть люди.

Свердловская прокуратура начала проверку по факту обрушения дома. Сейчас сотрудники ведомства занимаются установлением причин взрыва газа в доме и выявлением организации, обслуживающей данный объект, чтобы узнать, когда проводилась проверка газового оборудования и ремонт инженерных конструкций.

В оперативных службах предположили, что возможной причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

