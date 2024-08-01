Житель Нижнего Тагила рассказал, что после взрыва газа в его доме "зашевелились" стены

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле Свердловской области в соседних домах начали "шевелиться" стены и пол. Об этом рассказал местный житель Марат, который живет неподалеку от места происшествия.

По словам мужчины, сам взрыв он не видел, так как был в комнате.

"Я лишь почувствовал, будто какая-то волна прошла сквозь дом. Аж стены и пол зашевелились. Думал, это у нас было. Потом пошел в другую комнату, а там брат мне сказал, что дом обрушился. Живу примерно в 10–15 минутах ходьбы", – приводит слова мужчины "Газета.ру".

По словам еще одной местной жительницы, от взрыва и обрушения подъезда дом начало "шатать", сообщает телеканал "360".

"Я живу недалеко. Мама думала, что с полигона, но у нас немного дом зашатало. Кот под кровать спрятался, до сих пор выходить не хочет", – рассказала она.

Как отметил другой местный житель Артем, около пострадавшего дома еще месяц назад сильно пахло газом. Зимой здесь проводили работы газовики, однако даже после этого там "постоянно пахло".

"Все понимали, что это рано или поздно случится", – цитирует RT мужчину.

Обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона произошло 1 августа. Позже рухнули еще нескольких плит. Возможной причиной ЧП, по мнению оперативных служб, могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. После произошло еще одно частичное обрушение.

СК возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

