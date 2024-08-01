Спасатели эвакуировали 70 человек из обрушившегося в Нижнем Тагиле жилого дома

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели эвакуировали 70 человек из рухнувшего в Нижнем Тагиле пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Для граждан, которые проживали в обрушившемся доме, организуют пункт временного размещения в гостинице.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Кроме того, как уточнили в ведомстве, детский сад, который находился по соседству с рухнувшим подъездом жилого дома, не получил повреждений. Так как дошкольное учреждение было закрыто на каникулы, то ни детей, ни персонала в нем не было.

Утром 1 августа подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле Свердловской области. В здании произошел взрыв газового баллона, однако спасатели не зафиксировали после этого возгорания. Спустя время произошло повторное обрушение конструкций. При этом угроза дальнейшего обрушения дома сохраняется.

В результате ЧП пострадали 6 человек, включая троих детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, а еще трое – в легкой степени тяжести. По словам главы города Владислава Пинаева, всего пострадали 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое, уточнил он.

Под завалами, предположительно, находятся еще 9 человек, включая четверых детей. По другим данным экстренных служб, без вести пропавшими числятся трое человек, их уже ищут кинологи.

Свердловская прокуратура начала проверку по факту обрушения дома. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В оперативных службах предположили, что возможной причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

