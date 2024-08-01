ТАСС: один человек погиб после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Еще восемь находятся под завалами, уточнил собеседник агентства.

При этом работники МЧС спасли еще одного человека из-под завалов, добавили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент всего пострадали 10 человек, из которых пятеро детей.

Газ взорвался в пятиэтажном доме на Сибирской улице города 1 августа. В результате обрушились два подъезда. После произошедшего в городе ввели режим ЧС. Спасателям удалось эвакуировать из дома 70 человек. После произошедшего местный СКР возбудил уголовное дело.

