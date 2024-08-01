Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек, из которых шесть – это дети, передает пресс-служба МЧС России.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники, уточнили в ведомстве.

При этом, по данным аппарата полпреда президента в УрФО, под завалами еще могут находиться люди. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что их число может достигать 16 человек.

Подъезд жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона утром 1 августа. В настоящее время угроза обрушения по-прежнему сохраняется. В городе ввели режим ЧС.

Позже в СМИ появилась информация о погибшем человеке, однако следователи опровергли это заявление.

Свердловская прокуратура начала проверку по факту обрушения дома. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.