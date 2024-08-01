01 августа, 14:26Происшествия
СК не подтвердил информацию о погибшем в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Информация о погибшем в результате частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС замруководителя СУ СК РФ по Свердловской области Алексей Невгад.
Сейчас, как он уточнил, известно только о восьми пострадавших в результате ЧП, включая четырех детей.
"Пока без смертельных случаев", – добавил Невгад, отреагировав на информацию СМИ о том, что один человек погиб в результате обрушения дома.
При этом агентству в оперативных службах сообщили, что на место происшествия вылетел самолет Ил-76 МЧС России, внутри которого находится столичная оперативная группа.
Сотрудники прокуратуры, в свою очередь, направились в организацию, обслуживающую газовое оборудование обрушившегося дома. Таким образом, по словам исполняющего обязанности прокурора Свердловской области Александра Юровских, ведомство проверит появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию, что за несколько минут до взрыва из соседнего здания вышли люди в форме газовщиков, которые якобы проверяли оборудование и "стукнули по трубе", после чего их выгнали.
"Подтверждения пока у меня нет, проверка проводится", – уточнил Юровских агентству.
Подъезд жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона утром 1 августа. После этого конструкции вновь обрушились. При этом угроза обрушения до сих пор сохраняется. В городе ввели режим ЧС.
Спасатели эвакуировали 70 человек. Для жителей обрушившегося дома организуют пункт временного размещения в гостинице.
Свердловская прокуратура начала проверку по факту обрушения дома. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В оперативных службах предположили, что возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.