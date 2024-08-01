СК не подтвердил информацию о погибшем в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Информация о погибшем в результате частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС замруководителя СУ СК РФ по Свердловской области Алексей Невгад.

Сейчас, как он уточнил, известно только о восьми пострадавших в результате ЧП, включая четырех детей.

"Пока без смертельных случаев", – добавил Невгад, отреагировав на информацию СМИ о том, что один человек погиб в результате обрушения дома.

При этом агентству в оперативных службах сообщили, что на место происшествия вылетел самолет Ил-76 МЧС России, внутри которого находится столичная оперативная группа.

Сотрудники прокуратуры, в свою очередь, направились в организацию, обслуживающую газовое оборудование обрушившегося дома. Таким образом, по словам исполняющего обязанности прокурора Свердловской области Александра Юровских, ведомство проверит появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию, что за несколько минут до взрыва из соседнего здания вышли люди в форме газовщиков, которые якобы проверяли оборудование и "стукнули по трубе", после чего их выгнали.

"Подтверждения пока у меня нет, проверка проводится", – уточнил Юровских агентству.

Подъезд жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона утром 1 августа. После этого конструкции вновь обрушились. При этом угроза обрушения до сих пор сохраняется. В городе ввели режим ЧС.

Спасатели эвакуировали 70 человек. Для жителей обрушившегося дома организуют пункт временного размещения в гостинице.

Свердловская прокуратура начала проверку по факту обрушения дома. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В оперативных службах предположили, что возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

