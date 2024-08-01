Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до 9

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из них пятеро – дети, сообщает пресс-служба МЧС.

Кроме того, спасатели достали ребенка из-под завалов дома. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, Минздрав региона сообщил, что двое взрослых, пострадавших при обрушении подъездов, – женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и живота, – находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в городскую больницу № 1, где им оказывают оперативное лечение.

Помимо них, в стационар детской городской больницы были доставлены двое детей в возрасте 11 лет. Состояние обоих врачи оценивают как средней тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что плановая медицинская помощь в ГБ № 1 временно прекращена, так как медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. В ней организовали зону ожидания для родственников пострадавших, а также работу психолога МЧС. В свою очередь, координацией деятельности медслужб на месте занимается первый заместитель главы регионального Минздрава Сергей Турков.

Утром 1 августа подъезд жилого дома, состоящий из пяти этажей, обрушился в Свердловской области в результате взрыва газового баллона. Затем несколько раз конструкции вновь рухнули. При этом угроза дальнейшего обрушения до сих пор сохраняется.

Свердловская прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Следователи, в свою очередь, завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В оперативных службах выдвинули версию, что возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.