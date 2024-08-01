Число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух человек. Спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Кроме того, сотрудникам МЧС удалось достать из-под завалов одну живую девочку. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.

Чуть ранее из-под завалов было извлечено тело первой погибшей.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В результате происшествия пострадали минимум 12 человек.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

