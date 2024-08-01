01 августа, 19:35Происшествия
Число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Число погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух человек. Спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Кроме того, сотрудникам МЧС удалось достать из-под завалов одну живую девочку. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.
Чуть ранее из-под завалов было извлечено тело первой погибшей.
Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.
В результате происшествия пострадали минимум 12 человек.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новости регионов: два обрушения произошло в доме в Нижнем Тагиле