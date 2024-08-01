Тело погибшей извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей при обрушении подъезда в Нижнем Тагиле, сообщается в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, в данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона произошло утром 1 августа. После случившегося в городе ввели режим ЧС.

В результате происшествия пострадали 12 человек, среди которых шестеро детей. При этом семеро человек госпитализированы. Состояние троих пациентов, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

