Семь пострадавших госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

После частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле в больницы попали семь пострадавших, среди которых четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние троих пациентов, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.

"Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга. Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента", – уточнил Кузнецов.

В свою очередь, источник агентства в оперативных службах добавил, что два ребенка все еще могут оставаться под завалами дома.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона произошло утром 1 августа. После случившегося в городе ввели режим ЧС.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

