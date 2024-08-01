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Кровля водного комплекса "Акватория" обрушилась во Владивостоке. В результате случившегося есть пострадавшие, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

Вместе с тем, как уточнил источник РИА Новости, при инциденте травмы получили восемь человек, трех из которых госпитализировали в медицинское учреждение.

В свою очередь, администрация Владивостока подтвердила информацию о количестве пострадавших, однако, отметила, что в больницы попали пять человек, а трое от госпитализации отказались. Позднее СУ СК РФ по Приморскому краю сообщило агентству, что число госпитализированных выросло до 8.

По данным прокуратуры, обрушение металлических элементов произошло на минус 2 этаже здания на площади около 100 квадратных метров.

На место инцидента направились заместитель прокурора региона Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Роман Язвенко.

Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации комплекса и безопасности услуг. Также после проверки специалисты примут меры реагирования.

Ранее подъезд жилого дома рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона. В результате произошедшего пострадали 12 человек, из которых шесть – это дети.

Более того, в СМИ появилась информация о погибшем человеке, однако следователи опровергли это заявление.

Прокуратура начала проверку по данному факту, а следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

