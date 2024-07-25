Взрыв газа произошел в доме в селе Тополеве под Хабаровском

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пять человек, среди которых оказалось трое детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в селе Тополеве под Хабаровском, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет правительства региона по гражданской защите.

После взрыва в квартире начался пожар, уточнили представители ведомства. Помимо детей, в результате инцидента пострадали мужчина и женщина.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в здании на улице Ворошилова в Апшеронске. Взрыв вызвал обрушение строительных конструкций на площади 100 квадратных метров. Спустя время постройка загорелась на площади 30 "квадратов", но пожарные смогли оперативно потушить огонь.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения закона о пожарной безопасности из-за ЧП. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. В свою очередь, следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.