СК завел дело после хлопка газа в здании в кубанском Апшеронске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с обрушением здания, которое произошло в результате хлопка газа в городе Апшеронск в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сейчас сотрудники регионального СК осматривают место обрушения вместе с иными специалистами и экспертами. Также следователи проводят мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял под свой контроль.

"Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются", – уточнили в ведомстве.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании на улице Ворошилова в Апшеронске утром 22 июля. Из-за этого произошло обрушение строительных конструкций на площади 100 квадратных метров, после чего здание загорелось на площади 30 "квадратов". Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь.

В результате четыре человека пострадали. Всем им оказывается необходимая медпомощь. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов. Из-под обрушившихся конструкций уже достали одного человека. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг здания аптеки, где и произошел хлопок, пропуская только спецтехнику для ликвидации последствий происшествия.

Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения закона о пожарной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

