На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов

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На стройплощадке в чеченском селе Башин-Кали произошел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, еще 26 получили ранения, сообщает RT со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу региона.

В ведомстве уточнили, что все жертвы – работники со стройки местной ГЭС.

Ранее взрыв газа на насосной станции произошел в Волгограде. Из-за этого обрушилось железобетонное перекрытие станции. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП там работали восемь человек, из которых трое пострадали, еще двое – погибли. Позже там обрушилась и кровля.

Также хлопок газа случился в частном доме в подмосковном Ступине. Пострадала семья из пяти человек, включая троих детей 2023, 2020 и 2017 годов рождения. Пострадавших доставили в реанимационное отделение с термическими ожогами тела разной степени тяжести.