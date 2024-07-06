Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде

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На месте взрыва газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда обрушилась кровля, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС РФ, а также были направлены психологи, уточнили в ведомстве.

При этом под завалами могут быть 3 человека, заявил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев в беседе с агентством. Экстренные службы продолжают работу. Другие пострадавшие находятся в нормальном состоянии, отметил он. При этом, по его словам, для местных жителей нет никаких негативных последствий после случившегося.

"Первая задача – восстановить работоспособность системы водоотведения. В настоящее время все работы продолжаются, никаких опасений дальнейшего развития ситуации в худшую сторону отсутствуют, – Николаева

Замгубернатора уточнил, что канализационная насосная станция занимается перекачкой от жилого сектора. На данный момент по временной схеме восстанавливается водоотведение, никаких последствий, ухудшающих условиях жизнеобеспечения, нет.

Взрыв газа на насосной станции произошел днем 6 июля. Из-за этого обрушилось железобетонное перекрытие станции. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП там работали восемь человек, из которых трое пострадали.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. СК РФ по региону считает предварительной причиной взрыва нарушения при сварочных работах.