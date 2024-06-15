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15 июня, 18:47

Происшествия

СК Саратова начал проверку по факту взрыва в газопроводе

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Следователи организовали проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова. Об этом СУ СК России по Саратовской области сообщило в телеграм-канале.

Доследственная проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По полученным результатам примут процессуальное решение, указало ведомство.

Возгорание газопровода в районе села Сторожевки произошло 15 июня. Губернатор региона Роман Бусаргин сказал, что причиной стала разгерметизация. Предварительно, из-за жаркой погоды.

Позже пожар локализовали и ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Татищевского района Саратовской области Павел Сурков уточнил, что для восстановления подачи электричества в село выехала аварийная бригада из Саратова.

Пожар произошел на территории ОКБ Сухого

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