СК Саратова начал проверку по факту взрыва в газопроводе

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Следователи организовали проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова. Об этом СУ СК России по Саратовской области сообщило в телеграм-канале.

Доследственная проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По полученным результатам примут процессуальное решение, указало ведомство.

Возгорание газопровода в районе села Сторожевки произошло 15 июня. Губернатор региона Роман Бусаргин сказал, что причиной стала разгерметизация. Предварительно, из-за жаркой погоды.

Позже пожар локализовали и ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Татищевского района Саратовской области Павел Сурков уточнил, что для восстановления подачи электричества в село выехала аварийная бригада из Саратова.