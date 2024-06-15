Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратовской области локализован

Фото: телеграм-канал "Саратов. Жесть 18+"

Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода в Татищевском районе Саратовской области локализован. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в телеграм-канале.

По его словам, сейчас происходит выжигание остатков газа, после чего горение будет остановлено. Для ликвидации пожара привлекли все экстренные службы, добавил он. В пресс-службе МЧС по региону заявили, что пострадавших нет. Пожарные тушат факельное горение высотой пять метров.

Губернатор отметил, что возгорание газопровода вызвала разгерметизация. По предварительным данным, причиной стала аномальная жара. Газопровод перекрыли, на месте пожара работают экстренные службы вместе со специалистами.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в иракской провинции Эрбиль. Возгорание началось в складском помещении, а огонь перекидывался от одного топливного бака к другому. Пострадал как минимум один человек, для тушения привлекли десятки пожарных бригад.