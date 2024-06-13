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13 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ираке

Новости мира: нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ираке

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Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в иракской провинции Эрбиль. Возгорание началось в складском помещении. Огонь перекидывался от одного топливного бака к другому. Пострадал как минимум один человек. Пожар пытаются потушить десятки бригад.

Тем временем у конгресса в столице Аргентины бушевали протесты. Демонстранты разобрали мостовую и камнями закидали полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. Акция началась из-за обсуждения непопулярных у населения реформ президента страны Хавьера Милея. По мнению экспертов, из-за них в Аргентине растет уровень бедности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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