Суд арестовал мужчину за смертельное ДТП под Можайском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд арестовал 27-летнего обвиняемого в смертельном ДТП под Можайском и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Следственные органы установили, что ранее он уже лишался автомобильных прав из-за вождения в состоянии опьянения. По информации пресс-службы прокуратуры, 27-летний мужчина имеет склонность к опасному вождению.

"В день аварии он вновь находился за рулем в алкогольном опьянении", – подчеркнули в региональном ведомстве.

По их данным, он уже полностью признал свою вину и до вынесения решения о мере пресечения просил суд избрать ему домашний арест.

Трагедия случилась днем 8 июня на автодороге у деревни Киселево Можайского городского округа. По предварительным данным следствия, мужчина за рулем Maserati не справился с управлением и на большой скорости наехал на автобусную остановку, где находились трое детей.

Один из них, 13-летний подросток, погиб на месте, а второй пострадавший, 9-летний мальчик, попал в больницу в тяжелом состоянии, уточняли в СКР. Третий ребенок успел отскочить от автомобиля, добавляли там. После этого водитель был задержан, сообщали в пресс-службе следственных органов.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с автомобилем вахтовиков в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края погибли три человека. По информации местного Минздрава, еще 19 получили травмы.

