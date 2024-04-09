Эксперты рассказали, как вести себя в случае укуса змеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

После укуса змеи ни в коем случае нельзя отсасывать яд, лучше сразу обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зоолога Михаила Веревкина.

В свою очередь, врач-терапевт Екатерина Терентьева рекомендовала пострадавшему не пить и не есть до оказания медпомощи. Важно сохранять неподвижность, чтобы замедлить распространение яда.

"Если змея укусила в руку, необходимо снять браслеты, кольца, часы, поскольку в месте укуса быстро развивается отек", – отметила она.

Эксперт уточнила, что нельзя использовать лед и холодные компрессы, так как они могут привести к обморожению тканей. На пораженную область не стоит накладывать повязку – это усилит отек.

Главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Москвы Анастасия Симонова сообщила, что по прибытии в стационар пострадавшему проводят терапию в зависимости от тяжести состояния.

Она уточнила, что в случае укуса гадюки проводится симптоматическое лечение. Пострадавшему обрабатывают место укуса, вводят антигистаминные и при необходимости гормональные средства, а также инфузионные растворы с целью обезболивания и детоксикации.

Врачи также могут назначить антидотную терапию. В нее входят сыворотка против яда гадюки и физиотерапевтические методы.

Если змея укусила животное, то нужно как можно скорее доставить его в отделение реанимации ветеринарной клиники.

"Можно дать жаропонижающее или обезболивающее, но только под контролем ветврача", – прокомментировала ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева.

Эксперт подчеркнула, что животному, как и человеку, не нужно накладывать жгут или повязку на место уксуса и выдавливать яд.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал о правилах поведения при встрече с гадюкой. Он посоветовал не трогать ее и не совершать резких движений.