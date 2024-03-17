17 марта, 18:13Безопасность
Пойманную в московской квартире змею передали отделу сохранения биоразнообразия
Фото: АСО#3
Змею, которую нашли в квартире в Северном Медведкове, передали специалистам. Ее состояние оценивается как хорошее, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Да, забрали к нам, со змеей все хорошо. Это маисовый полоз", – говорится в сообщении.
Как отметили в отделе, рептилия могла сбежать от хозяев. Сами владельцы на связь пока не выходили.
Жильцы многоквартирного дома на улице Шокальского в столичном районе Северное Медведково обнаружили в своей спальне змею.
Ранее сообщалось, что москвич нашел змею в своей квартире на Шипиловской улице. Прибывшие на место происшествия спасатели, соблюдая меры предосторожности, поймали рептилию. Позже ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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