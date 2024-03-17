Пойманную в московской квартире змею передали отделу сохранения биоразнообразия

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Змею, которую нашли в квартире в Северном Медведкове, передали специалистам. Ее состояние оценивается как хорошее, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Да, забрали к нам, со змеей все хорошо. Это маисовый полоз", – говорится в сообщении.

Как отметили в отделе, рептилия могла сбежать от хозяев. Сами владельцы на связь пока не выходили.

Жильцы многоквартирного дома на улице Шокальского в столичном районе Северное Медведково обнаружили в своей спальне змею.

Ранее сообщалось, что москвич нашел змею в своей квартире на Шипиловской улице. Прибывшие на место происшествия спасатели, соблюдая меры предосторожности, поймали рептилию. Позже ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.



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