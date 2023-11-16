16 ноября, 13:59Общество
Спасатели помогли жильцам дома на юге Москвы усмирить рассвирепевшую обезьяну
Фото: "ЧСтные новости Москвы"
Спасатели поймали рассвирепевшую обезьяну в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает городской департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что 16 ноября в Службу 112 Москвы поступил сигнал о происшествии по адресу улица Ясеневая, дом 12, корпус 8. Там из-за семейного конфликта домашний капуцин Мася стал нервничать и бросаться на людей. На место отправился расчет ПСО № 215 столичного Пожарно-спасательного центра.
Приехав по адресу, спасатели заметили, что обезьяна сидела на человеке и никого к нему не подпускала. Тогда полицейский отвлек примата лакомством, а пожарный в полной боевой экипировке поймал капуцина и посадил в вольер, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что обезьяна успела укусить родственника заявителей. Ему сразу оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что москвич нашел змею в своей квартире на Шипиловской улице. Прибывшие на место происшествия спасатели, соблюдая меры предосторожности, поймали рептилию. Позже ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В результате инцидента никто не пострадал.
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