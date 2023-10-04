Подмосковные спасатели вытащили енотовидную собаку из водопроводного колодца

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

Специалисты ГКУ Московской области "Мособлпожспас" спасли енотовидную собаку, которая провалилась в открытый водопроводный колодец в Волоколамском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Отмечается, что на помощь животному пришли работники 203-й пожарно-спасательной части. Об инциденте специалистам сообщили жители деревни Гарутино, сами они не решились доставать собаку, потому что она могла проявить агрессию.

В сообщении добавили, что специалисты сделали петлю из спасательной веревки и вытащили зверька на поверхность, предварительно обезопасив себя защитными крагами. Вреда собаке не причинили, оказавшись на воле, она убежала в естественную среду обитания.

Ранее на юго-востоке Москвы экзотическая обезьяна сбежала от хозяина и забралась на дерево. Ее спасли сотрудники МЧС России. Уточняется, что владелец пытался поймать животное самостоятельно, но безуспешно. После этого он попросил спасти обезьяну, но при этом отметил, что ему она больше не нужна.

До этого в Китае французский бульдог проглотил 11 резиновых уток из коллекции своей хозяйки. Врачи успешно прооперировали питомца.

Спасатели вытащили застрявшего в аттракционе котенка в Калининграде