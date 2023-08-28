В Китае спасли бульдога, проглотившего 11 резиновых уток

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В Китае французский бульдог проглотил 11 резиновых уток из коллекции своей хозяйки. Врачи успешно прооперировали питомца. Об этом пишет NY Post.

Китаянка Лю не подозревала пса в поедании резиновых игрушек, пока не стала замечать, что у нее пропадают утки. Она привела животное в ветклинику, где ему сделали рентген. В желудке питомца увидели не менее пяти предметов. Было принято решение об оперативном вмешательстве. В итоге ветеринары извлекли 11 игрушек.

Специалисты обратили внимание хозяев, что резиновые игрушки могут быть крайне опасны для животных. Если собака проглотила инородный предмет, у нее может быть одышка, удушье и вздутие живота.

"В некоторых случаях резина не причинит собаке никакого вреда, но чаще всего она может стать причиной удушья или закупорки пищеварительного тракта. Если ваша собака съела кусок резиновой игрушки, немедленно обратитесь к ветеринару", – посоветовали эксперты.

Они также подчеркнули, что степень опасности такой ситуации зависит от размера игрушки и самого питомца.

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