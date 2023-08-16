Енот покусал ребенка в контактном зоопарке в Петербурге

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Енот покусал семилетнюю девочку в контактном зоопарке в Спасском переулке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"Прокуратура <...> устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков. <...> Установлено, что 7-летнюю девочку покусал енот", – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, животное прокусило ребенку ухо.

Надзорное ведомство намерено проверить контактный зоопарк на предмет соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными и следования требованиям безопасности посетителей.

Ранее в Коста-Рике крокодил съел футболиста любительского клуба "Депортиво Рио Каньяс". Он напал на мужчину, когда тот плавал в реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Полицейским пришлось застрелить животное.

