Крокодил съел футболиста в Коста-Рике – СМИ

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Deportivo Río Cañas

Крокодил съел футболиста любительского клуба "Депортиво Рио Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортиса в Коста-Рике. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 29 июля. Животное напало на мужчину в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда тот плавал. Полицейские застрелили крокодила.

В среду, 2 августа, прошли похороны, о чем футбольный клуб сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной террористической и запрещенной в РФ). Лопесу Ортису было 29 лет, у него остались двое детей.

"Сегодня очень тяжелый день для всех нас. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь жить в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Ранее крокодил напал на биолога Дэйзи Туво из исследовательской лаборатории индонезийского города Томохон, она погибла. Полицейские предположили, что рептилия сумела встать на задние лапы, а затем подпрыгнуть и схватить женщину.

Также амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

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