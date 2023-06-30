Тигр напал на человека в Хабаровском крае

Фото: depositphotos/Jearud

Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Об этом сообщается в телеграм-канале управления охотничьего хозяйства правительства региона.

"Сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на деляне в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

Всего с начала 2023 года в связи с конфликтными ситуациями с дикими животными граждане обращались за помощью к специалистам 239 раз. Порядка 207 случаев были подтверждены членами оперативной группы по урегулированию подобных конфликтов.

Частые нападения тигров на людей в регионе связывают с сокращением популяции кабана, которыми питаются краснокнижные хищники. Парнокопытных стало меньше из-за африканской чумы. Для решения проблемы власти Хабаровского края подписали постановление о запрете охоты на кабанов на три года.

До этого тигр напал на женщину в Уссурийском округе Приморского края. По информации центра "Амурский тигр", подобное могло произойти из-за того, что группа людей, проигнорировав недовольство животного и его громкий рев, продолжили идти по следу животного. В результате пострадавшую госпитализировали.



Домашний тигр вырвался из клетки в Рязани