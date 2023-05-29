Пантера напала на семилетнюю девочку в частном зоопарке Волгоградской области

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Пантера напала на семилетнюю девочку в частном зоопарке в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает региональное СУ СК.

"Происшествие произошло 27 мая 2023 года, когда первоклассница совместно с родителями прибыла на базу отдыха в хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области. По предварительным данным, несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка", – указано в сообщении.

По данным следователей, медики оказали пострадавшей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

СК организовал доследственную проверку по статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Правоохранители также дадут юридическую оценку законности функционирования зоопарка.

Накануне сообщалось о нападении тигра на женщину в Приморском крае. Как уточнили в пресс-служба Центра "Амурский тигр", группа людей искала пропавшую собаку и вышла на хищника.

Пострадавшая проигнорировала рев тигра, после чего зверь напал на нее и ранил. Как уточнили в центре, животное нанесло женщине раны плеча, предплечья и кисти.