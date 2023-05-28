Тигр напал на женщину под Уссурийском в Приморском крае

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Нападение тигра на женщину произошло в Уссурийском округе Приморского края. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Люди, ставшие участниками конфликтной ситуации, рассказали, что пошли по следу тигра и проигнорировали неоднократный предупредительный рев хищника. Зверь ранил одного из них и скрылся в тайге. На месте происшествия работает охотнадзор", – подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, люди направились на поиски пропавшей собаки. Примерно в 3,5 километрах от села Раковка они увидели примятую траву и следы крови. Женщина вышла из автомобиля, затем она услышала рев тигра и проигнорировала его.

По данным пресс-службы, животное нанесло женщине раны плеча, предплечья и кисти.

Ранее лев напал на пришедшего его покормить хозяина зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место. По предварительной информации, лев нанес мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Смерть хозяина зоопарка подтвердила местная полиция.