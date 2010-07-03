Медведь загрыз женщину в Забайкалье

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Медведь растерзал женщину в Забайкалье. Инцидент произошел в лесу в Хилокском районе на юго-западе региона.

"В воскресенье, 6 октября, в 100 километрах от села Тэрэпхэн был найден труп женщины 1969 года рождения с рваными ранами головы и туловища, ампутацией правой руки", – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение единой диспетчерской службы района.

Дополняется, что на месте развернута деятельность следственной группы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. При этом в районной администрации подтвердили факт нападения животного на женщину.

Отмечается, что из-за неурожая грибов, ягод и орехов в регионе участились случаи появления медведей в населенных пунктах и около них.

Ранее в Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы. Разрытое захоронение обнаружил охранник кладбища.